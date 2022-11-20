Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость 1/1*20 (530*323*20) White пластик меламин - фото 1

Гастроемкость 1/1*20 (530*323*20) White пластик меламин

Артикул: CH-038-472
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/4*65 (263*159*65) White пластик меламин
Гастроемкость 1/4*65 (263*159*65) White пластик меламин
Следующий Гастроемкость 1/1*65 мм (530*325 мм) 9 л, металл
Гастроемкость 1/4*65 (263*159*65) White пластик меламин

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.933 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Люстра подвесная Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
6

Люстра подвесная Бонна

Настоящее фото товара Стул Турин со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
10

Стул Турин со спинкой

Стул Ува N, орех/ желтыйНастоящее фото товара Стул Ува N, орех/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
11

Стул Ува N, орех/ желтый

Стул Q5 SW (на базе SWISS)Настоящее фото товара Стул Q5 SW (на базе SWISS), произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
10

Стул Q5 SW (на базе SWISS)

Стул Рануа дуб, тон натуральныйНастоящее фото товара Стул Рануа дуб, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена
14

Стул Рануа дуб, тон натуральный

В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Настольная лампа Cigno Collo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена
17

Настольная лампа Cigno Collo, черный

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
29Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от43 300
Оптовая цена
2

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45 850
Оптовая цена
3

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 22 шт.