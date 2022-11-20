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Гастроемкость 1/1*20 (53*32,5*2 см), желтая фарфор - фото 1

Гастроемкость 1/1*20 (53*32,5*2 см), желтая фарфор

Артикул: CH-037-782
8 оценок
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Гастроемкость 1/1*65 (53*32,5*6,5 см), коричневая фарфор
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Гастроемкость 1/1*65 (53*32,5*6,5 см), коричневая фарфор

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес3.315 кг
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