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Гастроемкость 1/1*20 (53*32,5*2 см), желтая/белая фарфор - фото 1

Гастроемкость 1/1*20 (53*32,5*2 см), желтая/белая фарфор

Артикул: CH-037-783
16 оценок
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Гастроемкость 1/2*20 (32,5*26,5*2 см), карамельная/белая, фарфор

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес3.192 кг
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