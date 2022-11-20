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Гастроемкость 1/1*20 мм (530*325*20 мм) 3 л, металл - фото 1Гастроемкость 1/1*20 мм (530*325*20 мм) 3 л, металл - фото 2

Гастроемкость 1/1*20 мм (530*325*20 мм) 3 л, металл

Артикул: CH-047-689
16 оценок
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Гастроемкость 1/3*100 мм (325*175*100 мм) 4,1 л, металл

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.867 кг
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