Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес1.167 кг
Кресло Берни
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1400x800
Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Стул с подлокотниками Саймон велюр серый
Стул прозрачный Queen
Люстра Компакто с поворотными плафонами, 8 ламп
Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л