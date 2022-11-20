Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес1.375 кг
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Светильник подвесной KH01106
Стул Виота 210, крем
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная
Стул Easy, велюр темно-серый
Стол оператора Дэссе 2-х местный, белый, столешницы орех
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л