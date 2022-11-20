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Гастроемкость 1/1*40 (524*32*40) White пластик меламин - фото 1

Гастроемкость 1/1*40 (524*32*40) White пластик меламин

Артикул: CH-038-456
3 оценки
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Гастроемкость 1/3*65 (32,5*17,6*6,5 см), черная/белая, фарфор

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес1.375 кг
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