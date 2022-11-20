Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес4.8 кг
Стол пластиковый раздвижной Libeccio
Стул Маллин Диамант, вельвет синий, синие ножки
Диван прямой Невпорт, двухместный
Компактный стильный стул Чип
Стол пластиковый, красный
Кресло Eames DAW Барное Красное
Подстолье фуд-корт черное
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л