Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.717 кг
Стол Лофт-4
Торшер Erich серебро
Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800
Диван California
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли
Зеркало с полкой Benji
Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, вишня
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л