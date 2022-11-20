Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес1.05 кг
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Сундук Лотос 2 люкс
Стол Восток №1, круглый
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стул Верона, белый
Стол письменный Бордо
Приставной столик Финика M Торос черный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло