Стул пластиковый Cool, белый
Модульный диван Фри №1
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 29
Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона
Стул Chic Bluvel, светло-серый, галечный/ белый каркас
Люстра Анджело, матовый
Стол Дурбан для четырёх сотрудников, дуб крафт
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л