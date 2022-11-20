Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость 1/2*100 мм (325*265 мм) 6,2 л, поликарбонат - фото 1

Гастроемкость 1/2*100 мм (325*265 мм) 6,2 л, поликарбонат

Артикул: CH-039-096
3 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/3*20 мм (325*175 мм) 0,9 л, металл
Гастроемкость 1/3*20 мм (325*175 мм) 0,9 л, металл
Следующий Гастроемкость 1/1*65 мм (530*325 мм) 9 л, металл
Гастроемкость 1/3*20 мм (325*175 мм) 0,9 л, металл

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.45 кг
С этим товаром покупают
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49032
9 490 ₽Оптовая цена
2

Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
6

Подвесное 1-местное кресло CAPONE

Кресло-шезлонг плетеное BahzaНастоящее фото товара Кресло-шезлонг плетеное Bahza, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
5

Кресло-шезлонг плетеное Bahza

Стул Austin, кожа капучиноНастоящее фото товара Стул Austin, кожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
27 900
Оптовая цена
2

Стул Austin, кожа капучино

Диван Picasso двухместный темно-серыйНастоящее фото товара Диван Picasso двухместный темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
51 890
Оптовая цена
16

Диван Picasso двухместный темно-серый

Кресло компьютерное Престиж черноеНастоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99021
4 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло компьютерное Престиж черное

В наличии 220 шт.
Другие товары из разделакухонная утварь
Настоящее фото товара Гастроемкость перфорированная, 1.2 л, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
9

Гастроемкость перфорированная, 1.2 л

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости 1.2 л, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
2

Крышка для гастроемкости 1.2 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 9 л, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
4

Гастроемкость, полипропиллен, 9 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
14

Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, металл, 0.9 л, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
9

Гастроемкость, металл, 0.9 л

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости 0.9 л, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
13

Крышка для гастроемкости 0.9 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, металл, 1.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
3

Гастроемкость, металл, 1.8 л

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости 1.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
16

Крышка для гастроемкости 1.8 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
6

Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
6

Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л