Комплект Montero Set
Кресло пластиковое Amelie Standard, желтый
Стол Берген 6, письменный
Стул Остин велюр синий
Стол Катмай, дуб натуральный, массив
Стул Bella синий, темный орех
Банкетка Исэ, сосна, велюр бежевый
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л