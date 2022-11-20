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Гастроемкость 1/2*100 мм (325*265*100 мм) 6,2 л, полипропиллен, P.L. Proff Cuisine - фото 1

Гастроемкость 1/2*100 мм (325*265*100 мм) 6,2 л, полипропиллен, P.L. Proff Cuisine

Артикул: CH-044-539
5 оценок
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Гастроемкость 1/1*200 мм (530*325*200 мм) 28 л, полипропиллен
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Гастроемкость 1/1*200 мм (530*325*200 мм) 28 л, полипропиллен

Характеристики товара

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