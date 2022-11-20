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Гастроемкость 1/2*150 мм (325*265 мм) 9 л - фото 1

Гастроемкость 1/2*150 мм (325*265 мм) 9 л

Артикул: CH-047-418
5 оценок
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Гастроемкость перфорированная 1/2*200 мм (325*265*200 мм) 13 л, металл

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес1.008 кг
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