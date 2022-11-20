Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес1.008 кг
Стул Eames DSR красный
Стеновая панель Вулкано, береза
Стул Галс Люкс, кожзам белый/ каркас черный
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Chic, серый, серая сталь/ черный каркас
Диван Бари, 2х местный, без подлокотников
Комод из массива, Вимала 8 ящиков
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло