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Гастроемкость 1/2*150 мм (325*265 мм) 9 л, черная, поликарбонат - фото 1

Гастроемкость 1/2*150 мм (325*265 мм) 9 л, черная, поликарбонат

Артикул: CH-037-201
3 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.598 кг
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