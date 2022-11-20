Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.598 кг
Комплект кресел Corfy Duo set, коричневый
Люстра Бриллайн линейный
Кресло пластиковое Costa, голубой
Стол Аруба 140, Черный мрамор стекло/ черный каркас
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора
Стул Perfecto, фиолетовый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло