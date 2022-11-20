Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.533 кг
Часы настенные 01054
Светильник потолочный 01530
Стул Brandy-X винный
Стул Seven, горчичный
Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см
Индийский ковёр «JUTE» NAT-CHAMP(Round)
Компьютерный стол Ньюарк, дуб крафт
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло