Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес1.75 кг
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Одеяло детское бамбуковое Люкс
Стол Восток №1
Фитополотно Осока Бронко Стоун
Кресло на колесиках, хром, коричневая кожа
Барный комплект Геометрия, на 4 персоны
Стул Austin, кожа капучино
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло