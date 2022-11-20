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Гастроемкость 1/2*20 (32,5*26,5*2 см), фарфор - фото 1

Гастроемкость 1/2*20 (32,5*26,5*2 см), фарфор

Артикул: CH-045-898
12 оценок
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Гастроемкость 1/3*100 мм (325*175*100 мм) 4,1 л, поликарбонат

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес1.75 кг
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