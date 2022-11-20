Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.583 кг
Подстолье чугунное 1235
Подстолье из нержавеющей стали 1001
Диван-кровать СЛИМ светло-розовый
Светильник потолочный светодиодный V1011-CL Silectra LED*70W
Стол Finezia, прозрачный, закаленное стекло
Корзина из водного гиацинта Palermo круглая 60 см с крышкой
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло