Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость 1/2*200 мм (325*265*200 мм) 13 л, полипропиллен, P.L. Proff Cuisine - фото 1

Гастроемкость 1/2*200 мм (325*265*200 мм) 13 л, полипропиллен, P.L. Proff Cuisine

Артикул: CH-044-541
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/1*200 мм (530*325*200 мм) 28 л, полипропиллен
Гастроемкость 1/1*200 мм (530*325*200 мм) 28 л, полипропиллен
Следующий Гастроемкость 1/3*150 мм (325*176*200 мм) 5,8 л, полипропилен
Гастроемкость 1/1*200 мм (530*325*200 мм) 28 л, полипропиллен

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.583 кг
С этим товаром покупают
Подстолье чугунное 1235Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1235, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
11

Подстолье чугунное 1235

Подстолье из нержавеющей стали 1001Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1001, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
5

Подстолье из нержавеющей стали 1001

В наличии 30 шт.
Диван-кровать СЛИМ светло-розовыйНастоящее фото товара Диван-кровать СЛИМ светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
10

Диван-кровать СЛИМ светло-розовый

В наличии 3 шт.
Светильник потолочный светодиодный V1011-CL Silectra LED*70WНастоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1011-CL Silectra LED*70W, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
4

Светильник потолочный светодиодный V1011-CL Silectra LED*70W

Настоящее фото товара Стол Finezia, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
16 9901
17 090 ₽Оптовая цена
12

Стол Finezia, прозрачный, закаленное стекло

Корзина из водного гиацинта Palermo круглая 60 см с крышкойНастоящее фото товара Корзина из водного гиацинта Palermo круглая 60 см с крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
15

Корзина из водного гиацинта Palermo круглая 60 см с крышкой

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
29Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от43 300
Оптовая цена
2

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45 850
Оптовая цена
3

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 22 шт.