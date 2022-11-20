Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.73 кг
Подстолье металлическое 1269
Светильник настольный 01527
Светильник подвесной KH01112
Стул Элис-К с овальной спинкой
Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, тортора
Стул Princess с подлокотниками, слоновая кость
Диван Меррей textile, белый, blue
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л