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Гастроемкость 1/2*40 (320*259*40) White пластик меламин - фото 1

Гастроемкость 1/2*40 (320*259*40) White пластик меламин

Артикул: CH-038-459
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.73 кг
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