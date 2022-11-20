Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.567 кг
Стул складной Джон, серый
Барный стул Лайт
Диван Jimi в скандинавском стиле, зеленый
Диван Molly, голубой 1500
Диван трехместный Vinny тёмно-коричневый 183 см
Стол обеденный «Антиб»
Cтул полубарный Thomas, бархат пепельно-бежевый
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л