Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес2.235 кг
Батут для дома складной КМС 54" диаметр 138 см
Деревянный вазон 2
Бескаркасный диван Easy - 150/100 R
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE YELLOW
Стол Ланкастер с менажницей
Стол компьютерный SKILL-1 160*60*88,5, антрацит
Турецкий ковёр из полиэстера «SAVOY»
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло