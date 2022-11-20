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Гастроемкость 1/2*65 (317*256*65) White пластик меламин - фото 1

Гастроемкость 1/2*65 (317*256*65) White пластик меламин

Артикул: CH-038-458
4 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.906 кг
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