Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес2.375 кг
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул Kenner KS, фиолетовый
Угловой диван 5359-L
Табурет на металлическом каркасе Реальмон-27
Стол Фин 120 Белый, стекло/ Белый каркас
Люстра Риволи, с поворотными плафонами, алюминий, 6 светильников
Люстра Фоджа 375 с бежевыми абажурами
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло