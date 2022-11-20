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Гастроемкость 1/2*65 (32,5*26*6,5 мм) 3,3 л фарфор - фото 1

Гастроемкость 1/2*65 (32,5*26*6,5 мм) 3,3 л фарфор

Артикул: CH-043-952
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес2.375 кг
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