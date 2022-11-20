Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.633 кг
Стул Eames W черный
Стул Берн темно-серый
Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900
Стул Диаманте-люкс, Pluton 101
Стул с подлокотниками Саймон велюр темно-зеленый
Стул Ruby, велюр Velutto-03 бежевый, старинный орех
Светильник подвесной V1210-5P Norte 5*E14*60W
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л
Гастроемкость, полипропиллен, 1/6