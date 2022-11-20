Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.825 кг
Кашпо Dekollete Q32, осока Варто
Стул Виота, фуксия/ белые ножки
Кресло Delp
Стол Глория 170-250*90 керамика серая
Стул Chilli Q, серый велюр/ белый каркас
Диван трехместный Люкс, экрю
Барный стул РИГА, велюр бордовый
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л