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Гастроемкость 1/3*150 мм (325*175 мм) 5,8 л, поликарбонат - фото 1

Гастроемкость 1/3*150 мм (325*175 мм) 5,8 л, поликарбонат

Артикул: CH-044-805
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.429 кг
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