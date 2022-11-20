Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.592 кг
Стул Elegance белый/ серый
Качели Эстер
Диван Люксор
Барный стул Арканес, золотая база, велюр розовый
Стул с подлокотниками Шон, велюр травяной
Диван 3-х местный Noa с подушками бежевый с натуральными ножками
Стул Kongsberg, велюр Bella 09, спинка рогожка Saga brown, ножки старинный орех
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло