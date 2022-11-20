Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.861 кг
Подвесной светильник Люминаре
Кресло EGG CHAIR, чёрный
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Норман, велюр темно-коричневый
Двухместный кожаный диван 5567-2P
Бра V6042-1W Scrumbel
Диван Троникс 2х местный
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л