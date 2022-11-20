Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.275 кг
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Стол Bezzo 2000, раздвижной, прямоугольный, серый глянец
Зеркало напольное Virtuos, венге
Стул Bert, серый
Стол обеденный Метин
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2784-CL Ello LED 90W
Стул UNO, черный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло