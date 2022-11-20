Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.634 кг
Зеркало настенное серебристое
Диван Chestarfield
Кресло для руководителей AV 168/1
Стол Cast and Larch restaurant table square
Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой
Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый
Кресло садовое Порто, черное
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло