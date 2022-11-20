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Гастроемкость 1/4*150 мм (265*162 мм) 4,1 л, поликарбонат - фото 1

Гастроемкость 1/4*150 мм (265*162 мм) 4,1 л, поликарбонат

Артикул: CH-045-553
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.333 кг
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