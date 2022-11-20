Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.333 кг
Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
Чехол для стола 01, 1800x800, черный
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ ATELIER LOFT
Диван-кровать СЛИМ светло-розовый
Кресло складно CAVALESE, белый
Стул CHILLI SQUARE, серо-зеленый
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л