Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость 1/4*200 мм (265*162 мм) 5,6 л - фото 1

Гастроемкость 1/4*200 мм (265*162 мм) 5,6 л

Артикул: CH-037-696
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/3*200 мм (325*175 мм) 7,9 л, поликарбонат
Гастроемкость 1/3*200 мм (325*175 мм) 7,9 л, поликарбонат
Следующий Гастроемкость 1/9*100 мм (176*108 мм) 0,7 л, поликарбонат
Гастроемкость 1/3*200 мм (325*175 мм) 7,9 л, поликарбонат

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Банкетка Brooklyn, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
8

Банкетка Brooklyn

Светильник лофт ТрапецияНастоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
38

Светильник лофт Трапеция

Декоративная подушка Мекнес, МороккоНастоящее фото товара Декоративная подушка Мекнес, Морокко, произведённого компанией ChiedoCover
от950
14

Декоративная подушка Мекнес, Морокко

Диван-кровать АККОРДЕОННастоящее фото товара Диван-кровать АККОРДЕОН, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена
17

Диван-кровать АККОРДЕОН

Диван Бран, серо-зеленыйНастоящее фото товара Диван Бран, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
92 790
Оптовая цена
12

Диван Бран, серо-зеленый

Люстра подвесная V1135-6P Violetta 6*E27*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V1135-6P Violetta 6*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
14

Люстра подвесная V1135-6P Violetta 6*E27*60W

Кресло Eames DAW Барное Patchwork BlueНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Blue, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
10

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Blue

Другие товары из разделакухонная утварь
Настоящее фото товара Гастроемкость перфорированная, 1.2 л, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
9

Гастроемкость перфорированная, 1.2 л

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости 1.2 л, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
2

Крышка для гастроемкости 1.2 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 9 л, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
4

Гастроемкость, полипропиллен, 9 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
14

Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, металл, 0.9 л, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
9

Гастроемкость, металл, 0.9 л

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости 0.9 л, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
13

Крышка для гастроемкости 0.9 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, металл, 1.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
3

Гастроемкость, металл, 1.8 л

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости 1.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
16

Крышка для гастроемкости 1.8 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
6

Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
6

Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л