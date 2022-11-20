Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.308 кг
Стул барный Порше красный
Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный
Стол ЛИРА/180, 2000/2500x1000
Кресло Club серое
Кресло Хайфон, тёмно-бежевый
Кресло Трой, белое
Стул Эриче, графит
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л