Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.229 кг
Мягкое стекло 2.5 мм - 2000x900
Банкетка Астерия
Стол Cerro 1400, раздвижной, овальный, белый глянец
Стул Laval, белая экокожа/ серебро
Стул CHILLI SQUARE, античный темно-серый
Детский развивающий стул Слеман высокий
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л