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Гастроемкость 1/4*65 мм (265*162 мм) 1,8 л, поликарбонат - фото 1

Гастроемкость 1/4*65 мм (265*162 мм) 1,8 л, поликарбонат

Артикул: CH-044-639
8 оценок
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Гастроемкость 1/6*100 мм (176*162*100 мм) 1,6 л, поликарбонат

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.229 кг
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