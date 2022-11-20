Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.375 кг
Стол Eames, барный
Подставка для ног Гилберт
Светильник подвесной KH01136
Офисное кресло BONN C LX
Стул барный Флекс велюр черный
Компьютерное кресло SN18-11, черный
Стул Chilli Q Square, винный велюр/ белый каркас
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л
Гастроемкость, полипропиллен, 1/6