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Гастроемкость 1/4*65 мм (265*162*65 мм) 1,8 л, полипропилен - фото 1

Гастроемкость 1/4*65 мм (265*162*65 мм) 1,8 л, полипропилен

Артикул: CH-044-549
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.158 кг
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