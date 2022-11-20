Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалметалл
Зажим прозрачный с липучкой
Блюдо 305 мм Royal Sutton 4, 12
Кушетка массажная КСМ02
Кушетка массажная КСМ03
Кушетка массажная КМ 02 двухсекционная
Кушетка массажная Эдора стационарная две секции
Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло