Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.464 кг
Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый
Пуф Гамма, розовый
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные
Подвесное кресло-кокон Alicante рыжий
Стул IVY AM
Стул Лоуэлл, сиреневый
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л