Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.135 кг
Кровать Астра Lak
Стол Маунт, коричневый
Барный табурет Кавагучи, велюр бордо
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W
Стул Frankfurt морской
Стул Осло велюр капучино
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л