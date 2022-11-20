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Гастроемкость 1/6*65 мм (176*162*65 мм) 1 л - фото 1Гастроемкость 1/6*65 мм (176*162*65 мм) 1 л - фото 2

Гастроемкость 1/6*65 мм (176*162*65 мм) 1 л

Артикул: CH-044-668
17 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.135 кг
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