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Гастроемкость 1/6*65 мм (176*162*65 мм) 1 л, металл - фото 1

Гастроемкость 1/6*65 мм (176*162*65 мм) 1 л, металл

Артикул: CH-045-861
8 оценок
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Гастроемкость перфорированная 1/2*100 мм (325*265 мм) 6,2 л, металл

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.258 кг
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