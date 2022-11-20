Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.258 кг
Стул Tolix с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево
Банкетка Лотос 6 Люкс
Светильник подвесной KH01128
Стол ОРИОН-6, D1200
Кресло Egg Vernen темно-серое
Cтул полубарный Thomas, бархат пепельно-бежевый
Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло