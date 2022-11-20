Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.139 кг
Кресло Карлоу
Стул складной Мармарис, оранжевый
Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный
Стул DSW барный бежевый
Стол Анже
Стол раздвижной Solna, белый, лакированный мдф, длина до 130 см
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л