Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.188 кг
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Стул пластиковый One Shot на полозьях
Диван-трансформер Butterfly
Диван лофт Форвард, фиолетовый
Стул пластиковый Pepper, оранжевый
Кресло Фуджи, плетеное
Люстра Фоджа 375 с черными абажурами
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л