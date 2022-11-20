Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость 1/9*65 мм (176*108*65 мм) 0,5 л, металл - фото 1

Гастроемкость 1/9*65 мм (176*108*65 мм) 0,5 л, металл

Артикул: CH-047-634
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/4*40 мм (265*162*40 мм) 1,1 л, металл
Гастроемкость 1/4*40 мм (265*162*40 мм) 1,1 л, металл
Следующий Гастроемкость 1/1*20 мм (530*325*20 мм) 3 л, металл
Гастроемкость 1/4*40 мм (265*162*40 мм) 1,1 л, металл

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.188 кг
С этим товаром покупают
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольнаяНастоящее фото товара Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
15Хит

Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена
3

Стул пластиковый One Shot на полозьях

Диван-трансформер ButterflyНастоящее фото товара Диван-трансформер Butterfly, произведённого компанией ChiedoCover
от198 790
Оптовая цена
8

Диван-трансформер Butterfly

Диван лофт Форвард, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван лофт Форвард, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
35

Диван лофт Форвард, фиолетовый

Стул пластиковый Pepper, оранжевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Pepper, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Pepper, оранжевый

Кресло Фуджи, плетеноеНастоящее фото товара Кресло Фуджи, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
17

Кресло Фуджи, плетеное

Настоящее фото товара Люстра Фоджа 375 с черными абажурами, произведённого компанией ChiedoCover
9 900
Оптовая цена
15

Люстра Фоджа 375 с черными абажурами

Другие товары из разделакухонная утварь
Настоящее фото товара Гастроемкость перфорированная, 1.2 л, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
9

Гастроемкость перфорированная, 1.2 л

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости 1.2 л, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
2

Крышка для гастроемкости 1.2 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 9 л, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
4

Гастроемкость, полипропиллен, 9 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
14

Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, металл, 0.9 л, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
9

Гастроемкость, металл, 0.9 л

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости 0.9 л, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
13

Крышка для гастроемкости 0.9 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, металл, 1.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
3

Гастроемкость, металл, 1.8 л

Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости 1.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
16

Крышка для гастроемкости 1.8 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
6

Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
6

Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л