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Гастроемкость 1/9*65 мм (176*108*65 мм) 0,5 л, поликарбонат - фото 1

Гастроемкость 1/9*65 мм (176*108*65 мм) 0,5 л, поликарбонат

Артикул: CH-047-749
5 оценок
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Гастроемкость 1/2*100 мм (325*265*100 мм) 6,2 л, металл

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.104 кг
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