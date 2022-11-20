Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.104 кг
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Halmar K284, бежевый
Люстра Krona 8
Журнальный стол 40*40 Кросс золото стекло smoke
Стул Flower, серый
Стул Меган велюр капучино
Люстра Монтсеррат 100 хрустальная с пультом
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л