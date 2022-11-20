Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.052 кг
Стул Лофт-12 М барный
Диван пластиковый Vela Basic
Стул Лофт, каркас черный, бежевая экокожа
Стул Дарваза дуб кера, черный муар
Стол обеденный Лео, черный мрамор
Подвесное кресло Данди, коричневый
Стул полубарный Albert, кожа ретро-красный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло