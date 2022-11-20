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Гастроемкость 2/3*65 (35,5**32,5*6,5 см), желтая, фарфор - фото 1

Гастроемкость 2/3*65 (35,5**32,5*6,5 см), желтая, фарфор

Артикул: CH-037-784
3 оценки
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Гастроемкость 1/1*20 (53*32,5*2 см), желтая/белая фарфор
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Гастроемкость 1/1*20 (53*32,5*2 см), желтая/белая фарфор

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес3.447 кг
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