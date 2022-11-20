Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес3.447 кг
Столешница спил ореха Сеута
Часы настенные Сова
Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками
Стул Pulsante Roll экокожа бирюзовая PU стул мастера на колесах
Стул Freames белый
Стул прозрачный Zebra Antishock, хром
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л