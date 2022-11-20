Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.669 кг
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
Стул офисный Simona серый
Диван Chester 6 классический, черный
Стол Йорк 1450, раздвижной, овальный, белый/ бежевый
Стул William ромб бархат пепельно-бежевый
Стул Одди, велюр коричневый
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л