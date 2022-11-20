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Гастроемкость, металл, 0,5 л - фото 1

Гастроемкость, металл, 0,5 л

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Ширина108 мм
  • Длина176 мм
  • Объем500 мл
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