Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота65 мм
- Ширина108 мм
- Длина176 мм
- Объем500 мл
Зажим прозрачный с липучкой
Блюдо овальное с бортом 300 мм Royal White 4, 24
Блюдо овальное 250 мм Royal Lance 6, 24
Тележка для уборки, ПО ТУ 2
Тележка для уборки Rubbermaid
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 13.2
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.11
Щипцы для гриля, 41 см
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло