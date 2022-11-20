Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость перфорированная 1/1*150 мм (530*325 мм) 20 л - фото 1

Гастроемкость перфорированная 1/1*150 мм (530*325 мм) 20 л

Артикул: CH-045-804
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость перфорированная 1/1*100 мм (530*325 мм) 13,5 л, металл
Гастроемкость перфорированная 1/1*100 мм (530*325 мм) 13,5 л, металл
Следующий Гастроемкость перфорированная 1/2*20 мм (325*265 мм) 1,2 л
Гастроемкость перфорированная 1/1*100 мм (530*325 мм) 13,5 л, металл

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, Старт красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
36

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

Настоящее фото товара Стул Граф 1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
12

Стул Граф 1

Стул офисный Манагуа, белыйНастоящее фото товара Стул офисный Манагуа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
8

Стул офисный Манагуа, белый

Настоящее фото товара Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1100x750, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена
6

Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1100x750

Настоящее фото товара Стол Arizona для коктейлей, произведённого компанией ChiedoCover
от58 490
Оптовая цена
5

Стол Arizona для коктейлей

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 угловой, узумрудныйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 угловой, узумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от106 990
Оптовая цена
8

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-8 угловой, узумрудный

В наличии 1 шт.
Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
29Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от43 300
Оптовая цена
2

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45 850
Оптовая цена
3

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 22 шт.