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Гастроемкость перфорированная с крышкой GN1/1-65 мм, металл - фото 1

Гастроемкость перфорированная с крышкой GN1/1-65 мм, металл

Артикул: CH-047-818
4 оценки
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Гастроемкость 1/1*150 мм (530*325*150 мм) 20 л, поликарбонат
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Гастроемкость 1/1*150 мм (530*325*150 мм) 20 л, поликарбонат

Характеристики товара

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