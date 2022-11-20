Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота65 мм
- Цветбелый
Дорожка для стола
Зажим белый
Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12
Блюдо овальное 250 мм Royal Sutton 6, 24
Блюдо овальное 250 мм Royal Lance 6, 24
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22
Стационарный массажный стол FIX MT1
Стол массажный Профи люкс стационарный
Стол массажный Профи 2 на гидравлике
Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло