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Гастроемкость, полипропиллен, 1/6 - фото 1

Гастроемкость, полипропиллен, 1/6

9 оценок
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Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Цветбелый
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