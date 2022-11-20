Стул EAMES барный белый
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Стол Лофт Бабочка, лак прозрачный
Стул Vincent, велюр комби жёлтый
Стул Oliver Square велюр светло-серый
Столик лофт круглый, Лалита
Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л